Kaza sonrası yaralının telefonunu çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan Osman Başar (21) yerde yatarken, yardım etme bahanesiyle yanına gelen kişi cep telefonunu çaldı

Kaza sonrası yaralının telefonunu çaldı
07 Aralık 2018 Cuma 10:25

Kaza, dün akşam saatlerinde Ordu Caddesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Başar yönetimindeki 09 AAV 616 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Kazada, Osman Başar hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başar yerde yatarken, iddiaya göre yardım amacıyla yanına gelen bir kişi, cep telefonunu çaldı. Gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Başar, tedavisinin ardından polis merkezine giderek telefonunu çalan kişiden şikayetçi oldu.

Osman Başar'ın annesi Çiğdem Başar, “Bu nasıl bir şey anlamak mümkün değil, yerde bir genç yaralı olarak yatıyor, birisi de yardım bahanesi ile telefon çalıyor. Olamaz böyle bir şey. Bunu yapan insan olamaz, yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #yaralı #telefon #hırsız
Önceki Haber
Kadınlar 5 bin yıldır şiddete maruz kalıyor
Sonraki Haber
2 uydu ve 1 televizyon aldı, 500 bin borçlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.