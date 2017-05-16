Kaza yapan otobüsle ilgili şok iddia!

Muğla'da gerçekleşen ve 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan otobüs kazasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan, kaza yapan otobüsün daha önce üç kez araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini ifade etti

CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan, 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Aldan, kaza yapan otobüsün üç kez araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini söyledi.



Muğla'daki 24 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili CHP'li milletvekilinden şok bir iddia geldi. Karar'ın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan CHP Milletvekili Ömer Suha Aldan, kaza yapan midibüsün fren sistemindeki arıza nedeniyle üç kez araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini söyledi. Aldan, aracın son muayene tarihinin 5 Mayıs 2016’da yapıldığını belirtti.



Bu arada kazada yaşamını yitirenlerin Aydın'ın Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde verilen moladaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, çay bahçesine Armağan Sertbaş'ın kullandığı kaza yapan 03 FR 747 plakalı midibüs yanaşıyor. Daha sonra midibüsten inen yolcular çay bahçesine geçip buradaki masaları birleştirerek kahvaltı yapıyor. Gezinin organizatörlüğünü yapan Nazlı Ceylan, tüm masaları tek tek dolaşıp yolcularla tokalaşıyor.



Trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Sertbaş da 10 aylık bebeği Nehir'i kucağına alarak bahçede dolaşıyor. Organizatör Nazlı Ceylan da ara ara telefonla görüşüyor.



AYRI YERDE KAHVALTI YAPMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melisa Şele ile yaralı kurtulan arkadaşı Simge Sinur'un görüntüleri de güvenlik kameralarında yer alıyor.Görüntülerde, 2 kız arkadaşın kafileyle aynı yerde kahvaltı yapmayıp yan taraftaki bir iş yerine gittikleri ve burada bir şeyler atıştırdıkları görülüyor. Bir süre burada zaman geçiren Şele ve Sinur'un çay bahçesinde yolculardan birinin fotoğrafını çektikten sonra midibüse yöneldikleri de kamera kayıtlarında bulunuyor. Yolcuların tek tek otobüslere binmesinin ardından da Ceylan'ın, işletme sahibiyle konuştuğu görülüyor. Yaklaşık bir saat çay bahçesinde zaman geçiren kafile, daha sonra Marmaris'e gitmek üzere hareket ediyor.