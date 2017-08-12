Kelebekler Vadisi'nde mahsur kaldı, 4 saat sonra kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne, yasak olmasına karşın uçurumdan yürüyerek inmeye çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Naci Kara, kayalıklarda mahsur kaldı. Kara, kurtarma ekipleri tarafından 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

Edirne'den tatil için Faralya Mahallesi'ne gelen üniversite öğrencisi Naci Kara, kayalıklardaki patika yoldan 300 metre derinliğindeki Kelebekler Vadisi'ne inmek istedi. Yürüyüş sırasında patikayı kaybederek uçuruma yönelen Kara, 50 metrelik inişin ardından ulaştığı kaya parçasının üzerinde mahsur kaldı. Kara, bugün saat 11.00'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Kara'nın mahsur kaldığı kayalıkların üzerine iple iniş istasyonu kurdu. 50 metrelik inişin ardından Kara'ya ulaşan ekipler, istasyona iple bağladığı üniversite öğrencisini yukarı çekti. 4 saat süren operasyonla kurtarılan Kara'nın tatiline kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.





YASAK TATİLCİLERİ DURDURMUYOR



Geçen 17 Temmuz'da Kelebekler Vadisi'ne yürüyerek inmeye çalışan öğretmen 26 yaşındaki Birolcan Şahin, 90 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Ölümün ardından Fethiye Kaymakamlığı, Faralya Mahalle Muhtarlığına patikanın kapatılmasına ilişkin yazı gönderdi. Yasak kararına rağmen tatilcilerin uçurumdaki patikadan vadiye inme çabası devam ediyor. Uçurumda mahsur kalan tatilcilere ise herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.