Kelebekler Vadisi'nin patika yolu kapatılmadı ama...

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne inen patika yolun kullanılmaması gerektiğini fakat yolla ilgili fiili bir kapatma bulunmadığını bildirdi

Patikada yaşanan kazalarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çalık, Faralya Mahallesi'nden başlayan ve Kelebekler Vadisi'ne inen patika yolda sık sık kazaların, ölüm ve ağır yaralanmaların yaşandığını söyledi.



Yolu, köylülerin zor şartlarda kullandığını ve alan birinci derece doğal sit alanı olduğu için restorasyon ve yol yapım projesine de uygun görülmediğini dile getiren Çalık, "Patikaya 'Bu yol ulaşım için tehlikelidir ve turizm için tavsiye edilmez.' diye levhalar koyulmasını istedik. Bu levhaları bir türlü koymadılar. Son olarak birkaç kişi ağır yaralandı. Bir öğretmen de düşerek hayatını kaybedince güvenlik açısından muhtarlığa ve belediyeye, yola levhaların konulması ve fiziken engellenmesi yönünde yazı yazdık." diye konuştu.



Çalık, burasının mahalle yolu olarak kullanabileceğini ancak bu yolu hiçbir şekilde tavsiye etmediklerini vurguladı.





"Şu anda fiili bir kapatılma yok"



Faralya Mahallesi'ndeki turizmcilerin yolun tehlikeli olduğuyla ilgili uyarıları müşterilerine iletmesini istediklerini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:



"Çok tehlikeli bir yol ve ölümle bitiyor. Para mı önemli, insan hayatı mı? Muhtarlığa ve belediyeye 'Bu yolun kapatılması, levhaların konması, oradaki müşterilerin uyarılması, ölümle bitecek kadar tehlikeli bir yol olduğunun belirtilmesi' şeklinde yazı yazdık. Şu anda fiili bir kapatılma yok. Tehlikeli bir yol olduğu, kullanılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Son bir ay içerinde bir ölüm ve 3 yaralamalı kaza oldu. İnsan hayatı her şeyden daha önemli. Turistlerin güvenliği açısından tavsiye edilecek bir yol olmadığını ısrarla vurguluyoruz. Mutlaka levhaların koyulması gerekiyor."





"Biz giriş kısmını kapatma yetkisine de sahip değiliz"



Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun ise vadiye inan patika yolda özel mülkiyet, hazine arazisi, ormanlık alanlar bulunduğunu ve kendi sorumluluklarında olmadığını anlattı.



Patika yolla ilgili kaymakamlıktan yazı geldiğini ve yazıya cevap verdiklerini belirten Karaburun, "Hiçbir kurum sahiplenmediği için buradan nasıl inileceğine dair bilgi tabelası yok. Bilgi veren bir görevli yok. İnsanlar buraya araçlarını bırakıp eşyalarını alıp parmak arası terliklerle Kelebekler Vadisi'ne inmeye çalışıyorlar. Gerek belediye gerek kaymakamlık ilgilenmiyor. Biz zaten mahalle muhtarıyız. Burada birçok işletme var ve biz giriş kısmını kapatma yetkisine de sahip değiliz." diye konuştu.