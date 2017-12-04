Kiracısına sinirlendi, araya giren damadını öldürdü!

Kütahya'da ev sahibi ile kiracısı arasındaki kavga ölümle bitti. Olayda 7 kişi de yaralandı

Kütahya'daki olan dün akşam saatlerinde Tavşanlı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 62 yaşındaki ev sahibi Emin Çakmak, evinin pencerelerindeki çerçeveleri sökerek eşyaları burdan çıkartan kiracısı 24 yaşındaki Mehmet Yalçın ile kavga etti.



Eline bıçağı alan ve rastgele sallayan Çakmak, kendisini durdurmaya çalışan 34 yaşındaki damadı Yunus Gökçe'nin ölümüne neden oldu. Olayda 7 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre Mehmet Yalçın, taşındığı evden eşyalarını asansörlü nakliye aracı ile çıkarmaya başladı. Bazı eşyaların zor çıkması ile penceredeki çerçeveler söküldü ve bu şekilde eşyalar nakledilmeye başlandı. Bunu gören ev sahibi Emin Çakmak da çerçevelerin sökülmesine tepki gösterdi. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçağı çeken ev sahibi, Yalçın'a ve yanındakilere saldırmaya başladı. Kavgayı ayırmak isteyen damat Yunus Gökçe de kayınbabasını durdurmak istedi. Ancak rastgele sallanan bıçak damat Gökçe'ye denk geldi. Olayda kiracı Yalçın ile birlikte 7 kişi de yaralandı.



Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak damat Yunus Gökçe kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Çakmak ise ilk ifadesinde kendisinde olmadığını ve kimleri bıçakladığını fark etmediğini söyledi.