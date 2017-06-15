Kiralık otomobille kanala uçtular

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Osmanbükü ile Yazıdere Mahallesi arasında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su kanalında meydana geldi. Söke'deki bir firmadan kiraladıkları 09 FG 7471 plakalı otomobille geziye çıkan sürücü Mustafa Göç ile arkadaşı Hakan Elmas, gece birlikte içki içti. Mustafa Göç, sabah saatlerinde DSİ sulama kanalı yanındaki toprak yoldan anayola gitmek isterken direksiyon kontrolünü yitirince araç içi su dolu kanala düştü. Kanala düşen otomobil içindeki iki kişi, camı kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. O sırada yakındaki tarlalarda çalışanlar yardım etti. Araçtakiler, dışarı çıkarıldı.İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kaynak: DHA
ALKOLLÜ ÇIKTILAR
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Mustafa Göç'ün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Yanındaki Hakan Elmas'ın ise 0.83 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralıların durumunda çok ciddi bir şeyin olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra kanala düşen otomobil vinçle düştüğü yerden uzun uğraşlar sonrasında çıkarıldı. Bu sırada yolda yaklaşık bir saatte yakın trafiğe kapalı kaldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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