Kızının düğününe giderken kazada can verdi!

İzmir'den düğün için Denizli'ye giden aile kaza yaptı. Alınan bilgiye göre kazada gelinin babası hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

56 yaşındaki Mahmut Özkaya ve yanındaki 5 kişi İzmir'den Denizli'de Çal'daki düğüne gitmek için yola çıktı. Minibüsle yola çıkan akrabalar, Denizli'nin Güney İlçesi'nde bulunan Adıgüzeller Mahallesi'ne geldiği sırada minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Minibüs şarampole yuvarlanırken kazayı görenler de durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mahmut Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Minibüsten bulunan diğer yolcular Murat Akmaz, Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya ise yaralı şekilde çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Özkaya'nın kızının düğününe gittiği öğrenildi.