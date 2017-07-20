Koreliler Pamukkale'ye hayran kaldı

GÜNEY Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ncı yıldönümü sebebiyle 27 kişilik Güney Kore heyeti, ziyaret ettikleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan doğa harikası Pamukkale'ye hayran kaldı, bölgede yer alan Hiarapolis ve Leodikya'da tarihi atmosferin keyfini çıkardı

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ncı yıl dönümü nedeniyle aralarında üst düzey yetkili, akademisyen, yazar ve basın mensuplarının bulunduğu 27 kişilik Güney Kore heyeti, dün karayoluyla İzmir'den Denizli'ye geldi. Heyette Güney Kore'nin eski Ankara Büyükelçisi de yer aldı. Ziyaretin ilk gününde heyet tarihi antik kent Laodikya'yı gezdi.



İki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak ve Türkiye'nin turistik alanlarını, Güney Kore'de tanıtmak amacıyla da düzenlenen ziyaretin ikinci gününde, heyet Hiarapolis Antik Kenti'nin ardından, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'yi gezdi. Ardından tarihi atmosferiyle ziyaretçi akınına uğrayan Antik Havuz'a girerek, yetkililerden bilgi aldı. Heyetin ziyaretine Denizli Valisi Hasan Karahan da eşlik etti. Grupla bir süre sohbet eden Karahan, Denizli'yi tanıtan çeşitli ürünler hediye etti.



GÜNEY KORELİ TURİST SAYISI ARTACAK



Denizli Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Güney Kore'li gruba turistik alanların tanıtıldığını, ziyaretin bu ülkeden gelen turist sayısına olumlu yansıyacağını söyledi. Soykan, ziyaretin Güney Kore tarafından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ncı yıldönümü sebebiyle organize edildiğini belirterek, "Grup Denizli'yle birlikte Türkiye'nin pek çok yerini gezecek. 27 kişiden oluşan gruba, Pamukkale gezdirildi, Laodikya tanıtıldı. Hiarapolis'i kendilerine gezdirdik. Güney Koreli grubu hoş bir şekilde ağırladık. Heyet arasında Güney Kore'nin ünlü gazetecileri, akademisyenleri ve yazarları da var. Kendileri buradan çok memnun kaldı. Ülkelerine döndüklerinde burayı oldukça güzel tanıtacaklarını söylediler. Güney Kore'den Denizli'ye oldukça fazla turist geliyor. Bu ziyaretin ardından daha da fazla turist geleceğine inanıyorum" dedi.



Heyet, daha sonra Pamukkale'de bulunan bir Çin lokantasında öğle yemeği yedikten sonra, Konya'ya gitmek üzere yola çıktı.









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