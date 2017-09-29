Korkunç olay! Bebeğini tuvalette doğurdu sonra da...

Uşak'ta korkunç bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki A.S. kimse yokken evin tuvaletinde gizlice doğum yaptı. A.S. daha sonra da bebeği evin penceresinden dışarı attı

Olay Uşak'ın Eşme İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre liseyi terk eden A.S. hamile kaldı. İddiaya göre 16 yaşındaki küçük kız, bebeğini kimse yokken evin tuvaletinde doğurdu. Daha sonra da ailesinden korktuğu için bebeğini tuvaletin penceresinden dışarıya attı.



Bebeğin ağlama seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Evin duvarında bebeği bulan polis ekipleri, eve girdiklerinde de A.S.'yi kanlar içinde buldu. Ekipler olay yerine hemen ambulans çağırdı. A.S. ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nişanlısından hamile kalmış

Polise ifade veren A.S., 18 yaşındaki nişanlısı H.Ö.'den hamile kaldığını ve bu hamileliği ailesinden gizlediğini anlattı. Evde gizlice doğum yaptığını anlatan A.S., ailesinden korktuğu için de bebeği camdan dışarıya attığını söyledi. A.S.'nin ifadesi sonrası 18 yaşındaki H.Ö. gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.