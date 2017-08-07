Küçük yaştaki iki sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

MUĞLA’nın Ortaca İlçesi'nde, tali yoldan çıkmak isteyen otomobil, ana yoldan gelen otomobille çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada otomobilleri 14 ve 16 yaşındaki iki gencin kullandığı öne sürüldü

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Ortaca-Dalyan Karayolu Okçular Mahallesi Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Okçular Camii kavşağında tali yoldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.Ç. yönetimindeki 48 RS 788 plakalı otomobil, Dalyan’dan Ortaca yönüne giden 16 yaşındaki Ç.Ç. yönetimindeki 48 GJ 400 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Yaşı küçük olan sürücü S.Ç., otomobilde sıkıştığı yerden AKS ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkartıldı. S.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan babası 59 yaşındaki İlhan Ç., ambulanslarla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne, diğer araç sürücüsü Ç.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşları Metin Apan (17) ve Metin Argan (17) ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Genç sürücü S.Ç., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, babası İlhan Ç.'nin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Ortaca Devlet hastanesindeki yaralılardan Apan ve Argan Fethiye Esnaf Hastanesi'ne, diğer sürücü Ç.Ç. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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