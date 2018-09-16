Kula'da zincirleme kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde, minibüs, çekici ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı

Kula'da zincirleme kaza
16 Eylül 2018 Pazar 12:32

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden İbrahim Kalay (26) yönetimindeki 44 S 1059 plakalı minibüs, kavşakta Ahmet Gülmez (43) yönetimindeki 45 RA 5810 plakalı çekiciye çarptı. Savrulan çekici, Döne Karatepeli (53) yönetimindeki elektrikli bisikleti yol kenarındaki bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, Döne Karatepeli ile minibüsteki Elif Naz Kalay (3), Irmak Kalay (11), Yıldız Soğancı (51), Adem Kalay (14), Sümeyye Kalay (21), Azize Kalay (36) ve Zeynep Karagöz (28) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Etiketler; #kula #kaza #zincirleme #yaralı #minibüs #çekici #elektrikli bisiklet
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