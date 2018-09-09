UNESCO Global Jeopark Ağı içerisinde Türkiye'yi temsil eden Kula Jeoparkı'na ilgi 5 yılda 11 kat arttı

Manisa'nın Kula ilçesinde 10 bin yıl öncesine kadar gerçekleştiği belirtilen volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu 305 kilometrekarelik saha, ziyaretçilere benzersiz bir keşif imkanı sunuyor.

Volkan konileri ve lav kalıntıları arasında keşfe çıkan ziyaretçiler, sönmüş lavların üzerinde fotoğrafı çektiriyor, taşlaşmış lavlar parçalarını hatıra olarak alabiliyor.

UNESCO Global Jeopark Ağı kapsamına alındığı 2013 yılına kadar yıllık 7-8 bin ziyaretçiyi ağırlayan jeopark, 5 yıl içinde 11 kat artarak 90 bine çıktı.

Hem turizm hem bilimsel çalışma alanı

Kula UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki jeolojik sahanın eşsiz bir alan olduğunu belirterek 2013 yılında UNESCO Global Jeopark Ağı kapsamına alınan jeoparkın tarihi kayıtlarının arşivlediğini söyledi.

Alanın sadece turizme değil bilimsel çalışmalara da hizmet ettiğine dikkati çeken Demir, "Yaklaşık 20 yıldır burada Avrupa'nın değişik ülkelerinde yer bilimciler araştırmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımızın sonuçlar dünyanın en prestijli dergilerinde yayımlandı. Şüphesiz bizim makalelerimiz yayımlandıktan sonra yer bilimcilerin bu sahaya olan ilgisi daha da arttı çünkü burada Türkiye'nin en genç ve en yaşlı volkanları bir arada bulunmaktadır." dedi.

"Yıllık ziyaretçi sayımız 80 ila 90 bin arasında"

Demir, Kula Jeoparkı'na ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek şu bilgileri aktardı:

"Kula Jeoparkı geçmiş yıllarda pek bilinmiyordu ama şu anda artan sayıda turist bu sahayı ziyaret ediyor. Özellikle UNESCO kapsamına girdikten sonra gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan pek çok kişi gelip jeopark sahamızı ziyaret ediyor. Başta ziyaretçi sayılarımız yıllık 7-8 bin civarındaydı. Şu anda ise eylül itibariyle yıllık ziyaretçi sayımızın 80 ila 90 bin arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bizim için yeterli değil, gelecek yıllarda yeterli tanıtımla bu sayının daha da fazla olacağını düşünüyoruz."

"Yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer"

Jeoparkı ziyaret eden coğrafya öğretmeni Nuran Koyuncu, daha önce kitaplarda okuduğu Kula Jeoparkı'nı çok merak ettiği için geldiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olduğunu biliyorduk. Görsellerdeki ve kitaplardaki bildiklerimizden çok daha etkileyici ve düzenli. Jeolojik açıdan çok güzel bir laboratuvar niteliğinde özellikle yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Dilek Birgül de jeoparkı gördükten sonra çok şaşırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Buranın özel bir bölge olduğunu biliyordum ama bildiklerimiz yazılı bilgilerden ibaretti. Burayı gördükten sonra Kula Jeoparkı'nın değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğinin düşünen biri olarak buradan ayrılıyorum. Öğretmenim, öğrencilerimi buraya getirmek istiyorum çünkü burası Türkiye'nin jeolojik yapısına ışık tutan bir yer."