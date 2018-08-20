Kuru incirde kalite için "Örtülü Hasat" Projesi

Türkiye'de incir üretimininde söz sahibi olan Aydın'da kuru incirin toplanması aşamasında kalitenin korunması amacıyla Örtülü Hasat Projesi hayata geçirildi

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında, yere düşüp zara gören incir, ağacın etrafına çevreleyen örtünün üzerine düşerek zarar görmeden toplanacak.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Enstitü Müdürü Selim Arpacı, kuru incirin hasat döneminde hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde toplanacak üründe yarılma, çatlama ve çürümenin azalacağını aktaran Arpacı, "İşlemede toprak, taş, ot, çöp kalıntısı olmayacak. Meyilli arazilerde de bu proje uygulanabilir. Ürün kaybı azalacak. Bu projeyi bütün incir üreticilerine tavsiye ediyoruz. Bu türlü örtülü hasat ile kuru incirde pazarlanabilen incir oranının yüzde 27 artırılabildiğini öngörüyoruz." dedi.

İhracatçı birlikleri, borsalar ve ziraat odalarının desteğiyle örtülü hasadı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Arpacı, şunları kaydetti:

"Bunun ciddi bir maliyeti var. Böyle örtülü hasat sistemini dekar başına yaklaşık 500 ve bin lira arasında maliyeti gerçekleştirilebiliyor. En az 6 yıl dayanıyor. Bunun çiftçiye çok büyük katkı olacağını düşünüyoruz. Projenin bütün incir sektörünün tamamına ihracatımıza da hem temiz ürün acısından hem de pazarlanan toplam ürün açısından çok önemli bir gelişme diye düşünebiliriz. Bu teknolojilerin yaygınlaştırılmasıyla da incir sektörüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Çiftçinin gelirini artıracağız. Amaç o çiftçiye dolayısıyla tüccara, ihracatta ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Proje hakkında teknik bilgi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut Özen ise "Örtülü hasatta zeminden 50 santim yükseklikte yüzde 50 geçirgenliği olan file branda kullanıyoruz. Yağışlardan daha az etkileniyor. Yağış yağdığında incirimiz toprak üstünde olmadığından çamur içinde kalmıyor. Nem artmadığından dolayı bozulma azalıyor ve rüzgar estiğinde brandanın üzerinde kısa sürede eski halini alıyor." diye konuştu.