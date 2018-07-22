Kuşadası doldu, taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, çevre il ve ilçelerden günübirlik ve hafta sonu tatili için gelen tatilcilerin akınına uğradı

Kuşadası doldu, taştı
22 Temmuz 2018 Pazar 11:58

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte plajları ile ünlü Kuşadası, çevre il ve ilçelerden gelenlerle dolup, taştı. İzmir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere yakın mesafedeki illerden günübirlik veya hafta sonu tatili için Kuşadası'na gelenler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İlçenin dünyaca ünlü plajlarında 'iğne atsan yere düşmez' deyimine uygun görüntüler yaşandı. Kadınlar Denizi, Pygale, Long Beach ve Sevgi Plajı'nda büyük kalabalıklar oluştu. Hafta sonlarında belli bir sayıdan sonra araç girişine kapatılan Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı da yoğunluktan nasibini aldı. Kuşadası'na gelenlerin tercih ettiği başka bir adres de su parkları oldu. İlçedeki su parkları, misafirlerini serinletmek için ekstra su aktiviteleri, etkinlikler düzenledi. Otellerde de animasyonların büyük bölümü deniz ve havuzlara alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuşadası #tatil
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