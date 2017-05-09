Kuşadası'na 3 gemi 3 bin 200 turist getirdi

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan üç gemiyle 3 bin 200 turist geldi

Kuşadası Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan Yunanistan bayraklı 'Celestyal Olympia', Bahama bayraklı 'Wind Star' ve Malta bayraklı 'Thomson Dream' gemileri ile ilçeye gelen 3 bin 200 turistten bir kısmı Meryem Ana-Efes turuna çıktı, bir bölümü de şehir merkezinde gezip alışveriş yapmayı tercih etti.



Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinin demirlediği Kuşadası Limanı'nın, son dönemde daha küçük gemilere kaldığını söyleyen çarşı esnafından Mahmut Çilegöz, "Bu sezonu kaybettik. Temel giderlerimizi ödeyebilsek ne mutlu bize" dedi. Kuşadası Limanı işletmecisi Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör ise sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı limanlarından biri olan Kuşadası'na gemilerin kısa sürede döneceğine inandıklarını söyledi. Güngör, "Ülkemizin kruvaziyer başkenti olan Ege Port Liman işletmesi, dünyanın en iyi kruavizyer limanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son yıllarda ülkemize giriş yapan kruvaziyer gemilerinin gerek sefer gerekse yolcu sayısının yaklaşık yüzde 75'ini ağırlayan Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı her yıl yeni yatırımları ile hizmet kalitesi çıtasını yükseltiyor. İşletmemiz uluslararası standartlardaki akreditasyonu ile de ülkemiz açısından önemli bir misyonu üstleniyor. Bu sıkıntılı sürecin uzun sürmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.