Kuşadası'nda dev kalamar bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, denizde telef olmuş dev bir kalamar bulundu. Bilim insanları, 1 metre 45 santimetre uzunluğundaki kalamarın Kızıldeniz'den gelmiş olabileceğini söyledi

Dalgıç Cumhur Gedikoğlu, Kuşadası sahilinde denizin altında dev kalamar buldu. Kalamarın hareketsiz durduğunu görünce kıyıya çıkararak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. EKODOSD yöneticileri, 1 metre 45 santim uzunluğunda ve 8 kilo olan kalamarın detaylı çekimleri ve ölçümlerini yaparak, bilgilerini bu alanda uzman bilim insanlarına iletti. Todarades sagittatus cinsi olduğu tespit edilen kalamarın, küresel ısınmayla birlikte Kızıldeniz'den gelmiş olabileceği üzerinde duruldu. Kafadan bacaklılar arasında ticari değeri yüksek olan, balık restoranlarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında bulunan dev kalamarın, muhtemelen üreme sırasında öldüğü belirtildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Dalgıç Gedikoğlu'nun bulduğu kalamar için birçok bilim insanıyla görüştüklerini belirtti. Sürücü, "Kalamarın ölçümleri ve detaylı çekimlerini yaptık. Kalamarın türünün belirlenmesi ve sularımızda görüldüğü yaşam alanlarının tespitinin yapılması için, bilim danışmanımız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu ile temasa geçtik. Bilecenoğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle son yıllarda denizlerimizde birçok yabancı türlerin görüldüğünü, bu türlerin büyük bir çoğunluğunun Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den gelmekte olduğunu söyledi. Bir bölümü ise doğal bir kanal olan Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek, uluslararası sularda dolaşan gemilerle geldiğinin bilgisini verdi. Kalamarlar konusun da çalışma yapan İzmir Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alp Salman da kalamarın türünü belirledi" dedi.