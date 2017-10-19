Madde bağımlısından sağlık çalışanına şiddet!

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Özkan Bozkuş, madde bağımlısı olduğu öne sürülen hasta Orhan G. tarafından darp edildi. Sağlık çalışanları, basın açıklamasıyla olayı kınadı

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne dün yakınları tarafından getirilen madde bağımlısı Orhan G.'nin, kontrolleri sonrası, doktor tarafından yatışına karar verildi. Hastaneye yatmayı kabul etmeyen Orhan G., sağlık memuru Özkan Bozkuş ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesiyle birlikte madde bağımlısı Orhan G., Bozkuş'a kafa atarak burnunu kırdı. Bozkuş, sağlık raporu aldıktan sonra Orhan G.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan G., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM"



Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Manisa Şubesi ile Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi üyeleri, hastane önünde basın açıklaması yaptı. Hastane önündeki basın açıklamasından önce olayı anlatan ve kendisini döven kişiden şikayetçi olduğunu belirten Bozkuş, "Gereken işlemler için adli mercilere başvurduk. Yatış endikasyonu olmayan hastayı yatıran doktordan, güvenliği sağlayamadığı için hastane yönetiminden de şikayetçi oldum. Hukuki olarak süreç devam edecek. Bu tür hastaların önce devlet hastanesine gönderilmesi gerekiyor. İleri tetkikler bittikten sonra hastanemize yatışının olması gerekiyor. Hukuki süreç başladı" dedi.



OLAYI KINADILAR



Hastane önünde basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, sağlıkta şiddet olaylarının giderek ve artarak devam ettiğini söyledi. İrğat, bir hastanın, sağlık çalışanı bir arkadaşlarına sözlü tehdit ve küfürle hakaret etmekle kalmadığını şiddet uygulayarak dövdüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Bununla da kalmamış, taburcu işleminden sonra hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine tekrar saldırmışlardır. Bu tür olayların bir an evvel son bulmasını diliyor ve sağlıkta şiddeti bir kez daha kınıyor, bu konuda sendikalar olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında olduğumuzu ve sağlık çalışanlarının sahipsiz olmadıklarını tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz."



Türk-Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türeyiş, olayı şiddetle kınayarak, sağlık çalışanına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.