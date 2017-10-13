Manisa'da 3900 öğrenci için yardım çeki

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 3 bin 900 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılaması için yardım çeki hediye etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlerin yanında sosyal anlamda da çalışmalarını yürüterek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Merve Ateş, Gazi İlkokulu Müdürü Abdullah Emeksiz ve Halil Yurtseven İlköğretim Okulu Müdürü Ayşen Oğuz'u makamında ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi için yardım çeklerini okul müdürlerine teslim etti. Mustafa Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmada okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul müdürlükleri tarafından tespitinin yapıldığını ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çeklerinin hazırlandığını kaydetti.



Okullar ziyaret edildi



İlk ziyaretini Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Emeksiz'e yapan Genç ve Ateş, burada müdür ve okul öğretmenleri ile okul hakkında sohbet etti. Genç, buradaki konuşmasında sosyal belediyecilik anlamında yapılan hizmet kapsamında ziyarette bulunduklarını söyledi. Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak il genelindeki yaklaşık 3 bin 900 öğrenciye bu yardım çeklerini Şehzadeler, Yunusemre ve diğer 15 ilçemizdeki okullarımız aracılığı ile vereceğiz. Bu çekleri öğrencilere vererek deşifre olmalarını istemediğimiz için okul müdürlüğüne vermeyi uygun gördük. Bu çekleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına teslim etmek istiyorum" dedi.



Proje genişletilecek



İkinci ziyaretini Halil Yurtseven İlköğretim Okul Müdürü Ayşen Oğuz'a gerçekleştiren Mustafa Genç, okullarda yardıma ihtiyacı olan öğrencilere verilmek üzere hazırlanan yardım çeklerinin teslimi için ziyarette bulunduklarını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda projeyi daha da genişleterek devam etmeyi amaçlıyoruz. İmkan olsa da tüm öğrencilere yapalım bu çalışmayı. Öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek istiyoruz" diye konuştu.



Çekleri okul müdürlerine teslim edildi



Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Merve Ateş, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan hediye çeklerini okul müdürlerine teslim etti. İl genelinde yapılan çalışmada ise ilçelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörleri aracılığı ile hediye çekleri, okul müdürlüklerine teslim edilerek, öğrencilere ulaştırılması sağlandı.





463 haneye gıda yardımı



Manisa'nın il genelinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara hizmet veren olan Gıda Bankası, Alaşehir'de 463 ihtiyaç sahibi haneye ulaşıyor. Dev yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle de vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hizmete sunulan Gıda Bankasından, ihtiyaç sahibi 6 bin 823 aile faydalanıyor. Alaşehir'de hizmet veren Gıda Bankasından da ilçedeki 463 gerçek ihtiyaç sahibi aile hizmet alıyor. Dar gelirli vatandaşlar, kendilerine dağıtılan kartlarla Gıda Bankaları'ndan temizlik malzemesinden gıda malzemelerine kadar tüm market ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde yanlarında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarımız asla yalnız değiller. Bu anlamda Alaşehir ilçemizde 463 ihtiyaç sahibi aile kendilerine verilen kartlarla her türlü ihtiyaçlarını gizlilik içerisinde rencide olmadan yapabiliyor" dedi.