Manisa'da ev yangını kısa sürede söndürüldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Manisa'da ev yangını kısa sürede söndürüldü
01 Kasım 2018 Perşembe 10:52

Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin çatısında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayan aile dışarı çıkarken durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İlerleyen saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, evden yeniden duman çıktığını fark etti. İtfaiye ekiplerinin tekrar müdahale ettiği yangın tamamen söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #ev #yangın
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