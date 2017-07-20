Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü
Namazgah Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki sıhhi tesisatçıya giren şüpheli, iş yeri sahibi M.B'ye (50) tabancayla 6 kez ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası M.B'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili 16 yaşındaki M.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Kaynak: DHA
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