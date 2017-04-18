Marmaris'te 220 kişi referandum itirazında bulundu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP başta olmak üzere toplam 3 siyasi parti ile 14 sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 220 kişi, İlçe Seçim Kurulu'na, referandum sonuçlarına yönelik itiraz dilekçesi verdi. CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühür bulunmayan zarf ve pusulalarla kaç 'evet', kaç 'hayır' oyu kullanıldığını açıklamadığı sürece, referandumun meşru kabul edilemeyeceğini söyledi

CHP başta olmak üzere Vatan Partisi ve Demokrat Parti ile 14 sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 220 kişi, Marmaris Adliyesi'nde bir araya geldi. Burada toplananlara İlçe Seçim Kurulu'na verilmek üzere dilekçeler dağıtıldı. Dilekçeleri dolduranlar, sırayla İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.



Sonrasında açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Bu seçimlerin OHAL kapsamında yapıldığını unutmamak gerekir. Devletin tüm imkanlarını bir kesim tarafından kullanılırken, hayır cephesi hiçbir imkandan faydalanamadığı gibi çeşitli kurumların baskısıyla karşı karşıya kalarak kısıtlandık. Referandum süresince devletin imkanları, vatandaşlarına baskı aracı olarak kullanıldı. Devletin valisi, kaymakamı ve çeşitli yetkilileri seçim çalışmalarına bire bir katıldı. Bunları gördükçe seçimin meşru olmadığını fark ettik. Seçim günü mühürsüz oyların kabul edilmesiyle, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kanun ve hükümleriyle yanlış yaptığını yaşadık. Bu seçim meşruiyetini kaybetmiş ve vatandaşlarını derinden yaralamış, güven kalmamıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşı olarak referandumun iptal edilmesini istiyoruz. YSK, arkasında mühür olmayan oy pusularından kaç tane evet ve hayır çıktığını söylemek zorundadır. YSK, bunu kabul etmeseydi seçim sonucunun nasıl değişeceğini hep birlikte görecektik. Hayır cephesinin yüzde 50 üzerinde oy aldığına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vicdanı yaralanmıştır. Bir an önce vicdanlar rahatlatılmalı ve gerçekler açıklanmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdire kimse kendini meşru görmesin" dedi.



Açıklama sonrası gruptan bazı kişiler, "Bu seçim meşru değildir" diye bağırdı. Grup, daha sonra sessizce adliyeden ayrıldı.





İTİRAZ DİLEKÇESİ VERENLER



İtiraz dilekçesi veren parti ve sivil toplum kuruluşları şöyle: CHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Kıyıları Koruma ve Gözetleme Derneği, Marmaris Halk Harekatı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Eğitim-Sen, Bir İnsan Derneği, Vardiya Bizde Platformu, Marmaris Belediyesi Kent Meclisi Kadınlar Grubu, Türkiye Emekli ve Malulen Astsubaylar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Marmaris Hayvan Hakları Koruyucuları Derneği.