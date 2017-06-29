Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

MARMARİS'te artan sıcaklar nemle birleşince bunalttı. Serinlemeye çalışan tatilci ve turistler plajlara akın ederken, kent sakinleri evlerine kapandı

Marmaris'te hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı ise 23 dereceyi buldu. Öğle saatlerinde etkisini hissettiren sıcak hava dalgası ile bunalan tatilci ve turistler plajlara akın etti. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Bunaltan sıcak hava dalgasından kurtulmak isteyen kent sakinleri evlerine kapandı. Tatilci ve turistler günü boyu denizden çıkmadı. Kimi turistler şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, kimileri denize çektikleri şezlonglarda oturdu. Bazı turistler de şezlonglara uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Çocuklar, gün boyu denizde oyunlar oynayarak anın tadını çıkardı.Marmaris'te tatil yapan Rus öğrenci 23 yaşındaki Anna Kurilovana, "Marmaris çok sıcak ve güzel. Tatilim çok güzel geçiyor, herkes Marmaris'e tatile gelsin" dedi.Belçika vatandaşı Türkler'den Merve Tunç ise, "Marmaris çok güzel, herkesi bekliyoruz. Sıcaklar çok bunaltıyor, serinlemek için denize giriyoruz" diye konuştu.Sahil boyunca bir noktada bekletilen sağlık ekipleri, güneş çarpması vakalarına ilk müdahaleyi yaptı. Saat 11.00-14.00 arası 3'ü yaşlı yabancı turist, 7 kişi güneş çarpması nedeniyle çeşitli hastaneyle polikliniklerde tedavi edilerek taburcu edildi. Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı, "Saat 12.00-17.00 arası hasta ve yaşlılar sıcak altına çıkmasınlar, bol sıvı tüketsinler" uyarısı yaptı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri da vatandaşlara şu uyarıda bulundu:"Afrika'dan gelen sıcaklarla birlikte ormanlarımız konusunda daha hassas olmalıyız. Bizler, olası bir yangın ile ilgili aldığımız tedbirlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın da tedbirlerini almalarını, karayoluna izmarit ve cam şişe atmamalarını rica ediyoruz."