Marmaris'te turizmcimlerden 'Bayram tatili uzatılsın' çağrısı

MARMARİS'teki turizmci ve esnaflar, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. Turizmciler, tatilcileri de mağdur olmamaları için ön rezervasyonda geç kalmamaları konusunda uyardı

Marmaris'teki turizmci ve esnaf, 24-27 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için iktidara çağrıda bulundu. Çağrıda; bayram tatilin 3 gün uzatılarak hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmasının turizmde biraz olsun hareketlilik getirebileceği belirtildi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, şöyle dedi:



"Eğer hükümet tatili bir hafta uzatırsa iç pazar ve turizm sektöründe olumlu dönüş olacaktır. Bir an önce hükümet tatilin uzatılması yönünde karar almasını istiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamaları için ön rezervasyonların yaptırmaları gerek. Hükümetle, tatilin uzatılması için görüşmelerimiz devam etmektedir. İktidarın Muğla temsilcileri ile bayram tatilinin uzatılması çağrımız paylaşarak Ankara'ya iletilmesi için girişimlerde bulunduk."



AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, esnaf ve turizmcilerden gelen bayram tatilinin uzatılmasıyla ilgili talepleri partilerinin genel merkezine ileteceklerini söyledi.



Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı İşadamı Salih Tunç da turizmciler olarak tatilin uzatılmasını istediklerini vurgularken, şöyle devam etti:



"Ramazan Bayramı 9 gün olduğunda bölge ekonomisine ciddi kazanç olacağını düşünüyorum. Önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılmasının bereketini hep birlikte yaşadık. Yabancı turist açığımızı tatilcilerimizle kapatacağımıza inanıyorum. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanmalıdır."



Marmaris'teki 5 yıldızlı bir oteller zincirinin temsilcisi Umut Gültekin de "Bu tarz özel tarihlerde misafirlerin daha uzun tatil yapması bizim için avantaj. Bir an önce karar alınarak bayram tatilinin uzatılma açıklaması yapılmalıdır. Uzatılma kararı alındığı takdirde bölge turizmine ciddi ekonomik katkısı olacaktır" dedi. Restoran İşletmecisi Mustafa Dağ da "Bayram tatili uzatıldığı takdirde ekonomik yöndenh esnaf için ciddi katkısı olacaktır" dedi.



Kafeterya işletmecisi Gülşen Deniz, "Önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılmasıyla ekonomik kazancımız arttı. Bu bayram ve önümüzdeki bayram için de tatilin uzatılma kararı alınmalıdır" diye konuştu. Aşçı Melahat Özdemir ve market işletmecisi Kadir Kaplan, bayram tatilinin 9 güne çıkartılması halinde herkes için iyi olacağını söyledi.

