Minibüsünü park etmek isterken suya düştü

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün deniz kenarına park etmek istediği minibüs, suya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı

Minibüsünü park etmek isterken suya düştü
25 Mayıs 2018 Cuma 13:04

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Seyirtepe mevkisinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Vahap Özadenç, kullandığı 48 VP 978 plakalı minibüsü deniz kenarına park etmek istedi. Bu sırada minibüs, yaklaşık 20 metre yükseklikten denize uçtu. Kazada sürücü Vahap Özadenç ile araçtaki Fatma Suvorina (32) yaralandı. Yaralılar, araçtan çıkarak, yamaca tırmanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Özadenç'in, jandarma tarafından alınan ifadesinde, minibüsü park etmek isterken, kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #bodrum
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