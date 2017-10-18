Mısır tarlasında korkunç olay! Ailesi çığlıklarına koştu

27 yaşındaki Hacer Yaygın, mısır saplarını attığı silaj makinesine kollarını kaptırdı. Genç kadının iki kolu da koptu

Olay Denizli'nin Çameli İlçesi'nde meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında mısır tarlasında çalışan 27 yaşındaki Hacer Yaygın, traktörün arkasına bağlı olan silaj makinesine mısır saplarını atmaya başladı. O sırada Yaygın, bir anda iki kolunu birden makineye kaptırdı.



Çığlık çığlığa kalan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Makineyi durduran ailesi, olay yerine hemen ambulansı çağırdı.



Olay yerine gelen ekipler, talihsiz kadının kollarını silaj makinesinden çıkardı. Ancak kolun birinin dirsekten diğerinin ise bilekten koptuğu belirlendi. Genç kadın, kopan uzuvlarla birlikte hastaneye kaldırıldı.



Önce Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaygın, daha sonra ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının, iki kolu da parçalandığı için dikilemediği öğrenildi.