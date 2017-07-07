Motosiklet otomobile çarptı: 2 ölü

Denizli'nin Çardak İlçesi'nde, otomobille çarpışan motosikletteki Aykut Doğan ve Recep Sarı hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli-Afyon karayolu Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Aykut Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Selamettin Güngör yönetimindeki 07 EAG 53 plakalı otomobile çarptı. Kazada, beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Aykut Doğan ile beraberindeki 44 yaşındaki Recep Sarı yaşamını yitirdi.



Doğan ve Sarı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Selamettin Güngör ise gözaltına alındı.