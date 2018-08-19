Motosiklet sürücüsü yolda ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Şadi Göral (50), yol kenarında ölü bulundu. Göral'ın kasksız kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor

Motosiklet sürücüsü yolda ölü bulundu
19 Ağustos 2018 Pazar 15:24

Akhisar'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Beyoba Mahallesi'nde bugün saat 08.00 sıralarında, yol kenarında devrilmiş bir motosiklet ve yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin evli ve 2 çocuk babası Şadi Göral olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, Göral'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Kasksız kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Göral'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Göral'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #motosiklet #sürücü #yolda #ölü bulundu
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