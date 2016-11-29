Motosikletle kaza yapan iki genç öldü

Aydın Nazilli'de motosiklet park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 2 genç hayatını kaybetti

Aydın Nazilli'deki kaza bugün saat 03.00 civarında meydana geldi. 21 yaşındaki Mustafa Akdeniz yönetimindeki motosiklet Aslanlı Mahallesi'nden Nazilli yönüne doğru ilerlerken park halinde duran kamyonete çarptı.



Kazanın etkisiyle Akdeniz ve yanındaki arkadaşı 21 yaşındaki İlhan Kayahan savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak iki genç de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gençlerin ikisinin de kaskının olmadığı öğrenildi.