Muğla'da 7 terörist yakalandı: Canlı bomba saldırısı düzenleyeceklerdi

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK'lı oldukları ileri sürülen 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, bugün şüphelilerin Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti'ne 10 kilometre mesafedeki Kumluova- Karadere Kavşağı'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.



Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Ardından 7 şüpheli operasyona destek veren polislere teslim edilip, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde herhangi bir silah bulunup, bulunmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekiciye yüklenerek detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından götürüldü.



Operasyon sırasında yoldan geçenler tarafından çekildiği ileri sürülen fotoğraflar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.





KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERDİ



Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin, ortalığı kan gölüne çevirme hazırlığında oldukları ortaya çıktı.



4'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları anlaşıldı. Şüphelilerden 3'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.



Bir aydır teknik takibe alındıkları öğrenilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi'ndeki ormalık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de belirtildi. Şüphelilerden 3'ünün ise terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı.



Polis ve jandarmanın, soruşturmayı genişleterek sürdürdükleri öğrenildi.