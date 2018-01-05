Muğla'da ceset bulundu!

Muğla'da mantar toplamayan giden vatandaş, sazlık alanda erkek cesedi buldu

Muğla'da ceset bulundu!

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre İbrahim Kara isimli vatandaş ormana mantar toplamaya gitti. Köpeğiyle birlikte giden Kara, köpeğinin bir bölgeye havlayarak tepki vermesi üzerine oraya gitti. Kara sazlıkların arasında bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay hemen jandarmaya bildirildi. Ekipler, yağmur nedeniyle oluşan göletten zodyak botla geçerek cesede ulaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ceset
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