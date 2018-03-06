Muğla'da damat dehşeti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'da bir damat, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü. Boşanma sürecinde olduğu eşini de yaralayan damat daha sonra da intihar etti

Bir boşanma kavgası daha ölümle bitti. Olay Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bugün saat 11.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Aydın Bozkurt, otomobili ile Zeytin Alanı Mahallesi yakınında içinde kayınpederi, kayınbiraderi ve eşinin olduğu otomobilin önünü kesti.



Araçtan pompalı tüfeğiyle inen Bozkurt, önce aracın ön camına ateş etti. Daha sonra aracın kapısını açan Bozkurt, aracın içindekilere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kayınpeder Ahmet Sivrikaya ve kayınbirader Abdullah Sivrikaya hayatını kaybetti. Bozkurt'un vurduğu eşi Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Daha sonra Bozkurt elindeki silahı kendi çenesine dayayarak intihar etti.



Olayı görenler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı Zeynep Bozkurt hemen hastanede tedavi altına alınırken, cesetleri se olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı.



Aydın Bozkurt ile Zeynep Bozkurt'un boşanma davasının sürdüğü öğrenilirken, jandarma da konuyla ilgili soruşturma başlattı.