Muğla'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'da, otomobilin yol kenarındaki ihata duvarına çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Muğla-Aydın Karayolu Kafaca Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. 37 yaşındaki İsa Belen yönetimindeki 27 LN 487 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki ihata duvarına çarptı. Kazada sürücü Belen ile araçta bulunan 60 yaşındaki Mehmet Arif İskol ve 61 yaşındaki Zeki Toprak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Arif İskol ve Zeki Toprak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren sürücü Belen'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Belen'in aracı kullanırken direksiyon başında uyuduğu yönünde sözlü ifade verdiği önesürüldü. Cesetler, otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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