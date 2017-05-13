Muğla'daki kazada yürek yakan ayrıntı!

Muğla'da meydana gelen kazada kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Nazlı Ceylan, Aydın'da diğer midibüsten inerek kaza yapan midibüse bindi. Ceylan kazada hayatını kaybetti

İzmir Buca'dan yola çıkan ve Muğla'ya giden midibüs, Sakargeçidi mevkisinde kaza yaptı. Kazada 23 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.



Kazada kahreden bir ayrıntı da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre turu organize eden Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan da Buca Yaylacık'tan yola çıkan kişiler arasındaydı.



İddiaya göre Ceylan ilk etapta başka bir midibüste bulunuyordu. Ancak midibüs Aydın Çine'de mola verdi. Ceylan da bu molada kaza yapan midibüse binerek yola devam etti. Ceylan, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.