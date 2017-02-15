Mültecilerin Robin Hood'u oldu

Manisa'daki bir ilçe belediyesinde işçi, 47 yaşındaki Halil Uysal, sosyal medyada başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi mültecilere 1000 kişilik çorba dağıtıyor

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde belediye işçisi 4 çocuk babası Halil Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden Suriyeli, Afgan ve Iraklı sığınmacılar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren hayırseverlerin desteği ile pişirilen 1000 kişilik çorbayı, 15 gündür kapı kapı dolaşarak, ailelere ulaştıran Uysal, adeta zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen bir halk kahramanı Robin Hood ruhunu Manisa'da yaşatıyor. Mülteci aileler ise ellerinde çorba tabakları ile her gün Uysal'ın yolunu gözlüyor.



AİLELER MEMNUN



Belediyedeki işinin ardından çorba dağıtıman Halil Uysal, mart ayı sonuna kadar sürdüreceği kampanyaya katılmaları için hayırseverlere çağrıda bulundu. Uysal, şöyle dedi:



"Ülkelerinde iç savaş, terör, yoksulluk gibi sorunlarından dolayı ülkemize sığınan Suriyeli, Afgan ve Iraklı ihtiyaç sahibi ailelerimizi daha önce tespit ettik. Çoğunluğu inşaat ve ovalarda çalışan bu aileler, Manisa'da kar yağışının başlamasıyla çalışamadı. Bu kampanya ile mart sonuna kadar çorba dağıtmaya devam edeceğim. Bazı aileler bize 'Verdiğiniz çorbayı iki gün boyunca içiyoruz. Siz gelmezseniz biz bu çocuklarla burada aç kalırız' diyor."



Manisa'ya 6 ay önce Manisa'ya yerleşen 11 çocuk babası Mühim Hasan, çorba dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mühim Hasan, "İyi güzel çok güzel. Hayırseverlere de teşekkür ederim" dedi. Bir diğer mülteci Şaban Hasan ise, kendilerine sahip çıkan hayırseverlere teşekkür etti.