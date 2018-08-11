Mutfakta yılan görünce şoke oldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı. Özel aparatla yakalanan yılan daha sonra doğaya bırakıldı

Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde bekçilik yapan Ali Yurt'un (55) evinin mutfağına, dün yılan girdi. Mutfaktaki buzdolabından su almak isterken dolabın altında yılanı gören Yurt, korkulu anlar yaşadı. Yurt'un yardım için aradığı itfaiye ekipleri, eve gelerek çalışma başlattı. Buzdolabının altına bulunan 1.5 metre uzunluğundaki yılan, özel aparatla yakalandı. Yılana zarar vermeden yakalayan itfaiye ekipleri, daha sonra hayvanı doğaya saldı.

Ev sahibi Ali Yurt, "Su almak için mutfağa girdiğimde yılanı görünce, panik yaşadım. Hemen aklıma itfaiye geldi. Görevliler, gelip yılanı yakaladı. Teşekkür ediyorum. Demek ki bu sıcaklarda kapıları pencereleri açık bırakmamak lazım" dedi.