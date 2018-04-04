Nazilli'de "babalık davası" mezar açtırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2014 yılında ölen kişinin mezarı, bir kadının babalık davası açması nedeniyle açıldı

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında hayatını kaybeden Mehmet Emin Aktürk'ün (80) kızı olduğunu iddia eden Hanife Sarıtaş (50), Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde babalık davası açtı.



Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneğinin alınmasına karar verdi.



Kararın ardından Aktürk'ün Nazilli ilçesi Eğriboyun Mezarlığındaki kabri, savcılık denetiminde açılarak, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Musa Dirlik tarafından kemik örneği alındı.



Alınan kemik parçası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





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