Okulda öğretmenlere mobbing iddiası!

Manisa'daki Yunusemre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlere okul yönetimi tarafından mobbing uygulandığı ileri sürüldü. Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Metin Demirel ile Eğitim-İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, yaptıkları açıklamada 3 öğretmenin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise "Soruşturmanın tamamlanmasına az kaldı" dedi

Yunusemre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde görev yapan 48 öğretmene, okul müdürü Z.A. tarafından mobbing uygulandığını iddia eden Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Metin Demirel ile Eğitim-İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, okul önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, okulda görev yapan öğretmenle yaptıkları görüşmede mobbing iddialarının doğru olduğunun ortaya çıktığını belirtip, "Okulda görevli 3 öğretmen, geçen 15 Ocak'ta Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi verip, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu konuda yargının en iyi kararı verebileceğini düşünüyoruz. Eğitim öğretim çalışanlarının mesleki yaşamlarına huzurlu devam etmesi ve bu çerçevede çocuklarımızın hiçbir şekilde zarar görmemesi için Eğtim-Sen ile birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Tüm eğitim çalışanlarının mesleklerini huzur ve güven içerisinde yerine getirmesi gerekir" diye konuştu.



Okuldaki öğretmenlere yönelik mobbing iddialarının çözüme kavuşturulmaması halinde büyük sıkıntıların yaşanacağına dikkati çeken Ok, "Sorunun çözümü için bugüne kadar bir şey yapılmamış. Sanki sorunun çözümü Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ertelenmiş, gerekli hassasiyet gösterilmemiş. Eğer bu sorun çözülmez ise okul içerisinde, farklı olumsuz şeyler ortaya çıkabilir. Burada hassas bir konu var. Sorunla ilgili çözüm noktasında siyasilerin bile üzerine görev alması gerekir" dedi.



'SORUŞTURMA BAŞLATILDI AMA HALEN SONUÇ YOK'



Okuldaki mobbing iddiaları ile ilgili Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan soruşturmanın halen sonuçlanmadığını vurgulayan Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Demirel de "Olay artık yargıya da taşınmıştır. Bizim amacımız ve beklentimiz soruşturmanın adil bir şekilde sonuçlanması. Bunun için soruşturmada başka bir okul müdürünün değil bir müfettişin görevlendirilmesini sağlamak. Ayrıca bir başka amacımız da okul müdürünün öğretmenlere, 'İstediğim gibi ifade vereceksiniz' şekilde telkinlerinin önüne geçmek. Eğer soruşturmanın sonucunda beklediğimiz adalet gelmezse biz de konuyu sendikalar olarak yargıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Soruşturmanın sürmesine karşın okul müdürü Z.A.'nın öğretmenlere yönelik baskısının devam ettiğini öne süren Demirel, şunları söyledi:



"Halen daha öğretmenlerimizi öğrencilerin ve kalabalığın önünde rencide edici davranışlar ve söylemler devam ediyor. Ayrıca soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğrencilere çeşitli baskılar uygulanıyor. En yakın örneği, 2 Mart 2018 tarihinde bayrak törenindeki kitlesel tehdit oldu. Okul müdürü, öğrenciler ve törene katılan öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, 'Öğretmenlerinizin dolduruşuna gelmeyin, yanarsınız, kendinizi yakarsınız. Sizi Okul Aile Birliği'nin kararıyla öğle arası dahil tam gün okulda tutuyorum, bu kararın sonuna kadar da arkasındayım ve uygulayacağım. 18 yaşından küçüksünüz, dilekçe veremezsiniz. Kimseye ifade vermeyin' gibi bir yığın tehditlerde buldu. Yetmiyor, bir kadın öğretmenimizin üzerine yürüyor. Öğretmenimiz, 'Bana bağıramazsınız, niçin bağırıyorsunuz?' dediğinde, 'Ben, müdürüm, istediğime, istediğim şekilde bağırırım' diyerek, öğrencilerin gözü önünde karşılık veriyor. Okul müdürü fütursuzlukta sınır tanımıyor. Soruşturma bitene kadar okul müdürünün görevden alınması gerekir."



'SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASINA AZ KALDI'



Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtip, "İddialar soruşturuluyor. Ancak böyle önemli bir konunun soruşturulması için başka bir okulun müdürünün görevlendirilmesi söz konusu değil. Konuyla ilgili olarak Müdürlüğümüzdeki Teftiş Kurulundan 2 müfettişimizi görevlendirdik. Zaten soruşturmanın tamamlanmasına da az bir süre kaldı" dedi.