Ölümden, yardıma koşan bir kadın sayesinde kurtuldu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde cezaevi firarisi 23 yaşındaki Oğulcan A., çocuklarını görme bahanesiyle alışveriş merkezine çağırdığı boşanma davası açan eşi 21 yaşındaki Melek A.'ya döner bıçağı ile saldırdı. Kalabalıkta herkes seyredenken, yardımına koşan yine bir kadın eli bıçaklı saldırgana müdahale ederek Melek A.'yı kurtardı

Melek A., 4 yıl önce henüz lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak restoranlarda garsonluk yapan Oğulcan A. ile evlendi. Patlangıç Mahallesi'nde ev kiralayan çift, birlikte garsonluk yaparak geçimlerini sağlamaya başladı. İki çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği 'cinsel istismar' suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Ağustos ayında eşi cezaevine girince Melek A. boşanma davası açtı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Cezasını çektiği Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 12 mayıs günü firar eden Oğulcan A., 15 Mayıs günü Melek A.'yı arayıp çocuklarını görmek istediğini söyledi. Melek A., biri 2 ve diğeri 1 yaşında olan çocuklarını alıp, buluşma yeri olarak belirledikleri alışveriş merkezine gittiğinde, Oğulcan A.'nın döner bıçaklı saldırısına uğradı.



Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardım çığlıkları üzerine kalabalık arasından bir



Bacağında 20 santimlik bıçak yarası olan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Melek A.'nın bacağına 50 dikiş atıldı.



Polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Oğulcan A, sorgusunun ardından cinayete teşebbüs suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Hastanedeki tedavisi süren Melek A. boşanma davası açtıktan sonra tehditler almaya başladığını ve korku içinde yaşadığını söyledi. Eşi Oğulcan A.'nın cezaevinden kaçtıktan sonra, çocukları görme bahanesiyle kendisini tuzağa düşürdüğünü anlatan Melek A., "Oğulcan bana döner bıçağı ile saldırırken sadece bir kadın yardıma koştu, başka müdahale eden olmadı. Oğulcan'ı sırtından tutup yakalamaya çalışan kadın da ayak başparmağından yaralandı, 5 dikiş atıldı" dedi.



Eşi Oğulcan'ın yakalanıp yeniden cezaevine girmesine karşın yine korkusunun devam ettiğini anlatan Melek A., "Acaba yine gelecek mi? Çocuklarıma ya da bana zarar verecek mi korkusu olmadan yaşamak istiyorum. Gerekirse çocuklarım onu hiç tanımadan büyüsün. Gerekli tedbirler lütfen alınsın" dedi. Cezasını çektiği Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 12 mayıs günü firar eden Oğulcan A., 15 Mayıs günü Melek A.'yı arayıp çocuklarını görmek istediğini söyledi. Melek A., biri 2 ve diğeri 1 yaşında olan çocuklarını alıp, buluşma yeri olarak belirledikleri alışveriş merkezine gittiğinde, Oğulcan A.'nın döner bıçaklı saldırısına uğradı.Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardım çığlıkları üzerine kalabalık arasından bir kadın Oğulcan A.'ya müdahale etti. Bu kadının merdivenden ittiği Oğulcan A., olay yerinden kaçtı.Bacağında 20 santimlik bıçak yarası olan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Melek A.'nın bacağına 50 dikiş atıldı.Polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Oğulcan A, sorgusunun ardından cinayete teşebbüs suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.Hastanedeki tedavisi süren Melek A. boşanma davası açtıktan sonra tehditler almaya başladığını ve korku içinde yaşadığını söyledi. Eşi Oğulcan A.'nın cezaevinden kaçtıktan sonra, çocukları görme bahanesiyle kendisini tuzağa düşürdüğünü anlatan Melek A., "Oğulcan bana döner bıçağı ile saldırırken sadece bir kadın yardıma koştu, başka müdahale eden olmadı. Oğulcan'ı sırtından tutup yakalamaya çalışan kadın da ayak başparmağından yaralandı, 5 dikiş atıldı" dedi.Eşi Oğulcan'ın yakalanıp yeniden cezaevine girmesine karşın yine korkusunun devam ettiğini anlatan Melek A., "Acaba yine gelecek mi? Çocuklarıma ya da bana zarar verecek mi korkusu olmadan yaşamak istiyorum. Gerekirse çocuklarım onu hiç tanımadan büyüsün. Gerekli tedbirler lütfen alınsın" dedi.

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