'GÖNDERMESEM ZORLA GELİR ALIRLAR'

'OKULUMUZU ÇOK ÖZLEDİK'

SERVİS GELECEĞİ SÖZÜNÜ ALDILAR

Haber Kaynağı: DHA

Yunusemre'ye bağlı Karakoca, Sarıkaya ve Gökçeler mahallelerinde açıldığı günden bu yana okula gidemeyen 45 öğrenci, velileriyle birlikte yollara düştü. Taşımalı okul servisleri için ihalenin yapıldığı, ancak yolların bozuk olmasından dolayı ihaleye hiçbir firmanın katılmadığı öğrenildi. Veliler hem Manisa Valiliği'ne hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.Velilerden 2 çocuk babası Hakim Gülüm, "Çocuklarımız iki haftadır okula gidemiyor. Kaymakamlığa, Milli Eğitime gittik. Servis sahibine gittik. Yolun bozuk olduğundan dolayı ihaleye girmiyorlar. En fazla 4 kilometre bozuk bir yol var. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Servis sahiplerinin araçları geliyor, çamura batıyor. Şimdi de kimse ihaleye girmiyor. Milli Eğitim üstünden attı, Kaymakamlık üstünden attı. Hiçbir şekilde bu konuyu çözemedik. Köylü olarak bugün Valiliğe gideceğiz, çocukları valiliğe teslim edeceğiz. Vali, çocukları ne yapıyorsa yapsın. Zorunlu eğitim ise zorunlu eğitim olsun. Akşam işten eve gidiyoruz. Çocuklarımız 'Baba biz niye okula gidemiyoruz? diyor. Bu çocuklar iki haftadır okula gidemiyor, yöneticiler ne iş yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin parası mı yetmiyor? Yollar bozukmuş, gelin yapın. Sizlerin çocukları hepsi okulda, benim çocuklarım niye okula gidemiyor? Belediyenin, kaymakamlığın aracı var. Ben olsam kendi makam aracımı gönderirim, bu çocukları eğitimden geri bırakmam. Belediyelerin, Valiliğin araçları yatıyor. Bu kadar mı acizler? Bizim yolumuz biran önce yapılsın. Bu eziyeti artık çekmeyelim. Çocuklarımız da okullarına kavuşsun" diyerek tepki gösterdi.Başka bir öğrenci velisi Kadir Semihsan ise geçen kış çocuğunu kendisinin sırtında taşıdığını söyledi. Mahalle yolunun yıllardır toprak olduğunu ve çile çektiklerini ifade eden Semihsan, "Çocuğumu okula göndermesem jandarma gelir, zorla çocuğu okula götürür. Şimdi ne yapayım? Çocuğumun okula gidebilmesi için kendimi jandarmaya mı ihbar edeyim? Biz göndermek istiyoruz ama götürmüyorlar. Yollar, servisler engel oluyor" diye konuştu.İki haftadır okula gidemeyen çocuklar da okul kıyafetlerini giyip çantalarını sırtlarına aldı. Toprak yolda yürüyen çocuklar, okullarına gidemediklerini belirterek, "Okulumuzu, öğretmenlerimizi çok özledik, biz de okula gitmek istiyoruz" dedi.Manisa merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki köylerinden yola çıkan öğrenciler ve velileri, mahalle yollarında bir süre çocuklarıyla birlikte tepki amaçlı yürüdü. Daha sonra kendi araçlarına binen veliler, çocuklarıyla birlikte Manisa Valiliği'nin yolunu tuttu. Burada bir süre yetkili kişiyi bekleyen öğrenciler ve velileri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in il dışında olduğunu öğrendi.Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlenen veliler, bir yetkiliyle bina önünde bir süre konuştu. Taleplerini ileten veliler, daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çıktı. Yapılan görüşmelerin ardından milli eğitim yetkililerinden pazartesi günü mahallelere servis geleceği sözünü alan veliler, mahallelerine geri döndü. Öğrenciler ve veliler şimdi Manisa Büyükşehir Belediyesinin bozuk olan yollarını biran önce yapmasını bekliyor.