Ormanlık alanda ceset bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda bir menfezin girişinde erkek cesedi bulundu

Ormanlık alanda ceset bulundu
03 Şubat 2019 Pazar 16:15

Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden bir vatandaş, ormanlık alanda menfez girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede, 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin yaklaşık bir haftadır bu bölgede bulunduğu tespit edildi. Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, cesedi bulunan kişinin, öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ormanlık alan #erkek cesedi #ceset
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