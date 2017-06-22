MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, tali yoldan ana yola çıkan Almanya plakalı otomobil, cenaze aracına çarptı. Her iki araçta da hasar meydana gelirken, cenaze, çağırılan başka bir araçla namazın kılınacağı camiye götürüldü

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kurultay Sokak'tan kontrolsüz şekilde anayola çıkan 65 yaşındaki Nuri Canbaz yönetimindeki B YY 495 Almanya plakalı otomobil, 27 yaşındaki Mehmet Nişli yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 45 M 7149 plakalı cenaze aracına çarptı. Her iki araçta da hasar meydana geldi. Cenaze aracındaki Sevgi Gülbenli'nin cenazesi, çağrılan başka bir araçla Turgutlu Sabribey Camisi'ne götürülebildi.



Kazanın şaşkınlığını yaşayan Gülbenli'nin yakınları, "Acımızı yaşarken, bir de bu kaza başımıza geldi. Neyse ki gelen başka bir cenaze aracıyla cenazemizi camiye ulaştırabildik" dedi.







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