Otomobil, minibüse çarptı: 9 Yaralı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında D-300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Erdal Bayat yönetimindeki B FK 1525 Almanya plakalı otomobil, önündeki Hasan Tokar yönetimindeki 46 D 9835 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste yolculardan, aynı aileden Naciye Tokar (14), Rabia Tokar (17), Cariye Tokar (17) Halime Tokar (10) ve Fadile Adıyaman (14) ile Suriye Uyruklu Yusra Asbavi (19), otomobilde bulunan Sevim Ayaz, Zeynel Bayat ve Şemsi Bayat yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sevim Ayaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaynak: