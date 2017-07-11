Otomobil takla attı, bir aile yok oldu!

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, refüje çarparak takla atan otomobildeki çift ile iki çocuğu yaşamını yitirdi

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Gediz Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan Kütahya yönüne giden Harun Ünal'ın (31) yönetimindeki 45YD 746 plakalı otomobil, refüje çarpınca takla attı. Sürücü Ünal ile birlikte kazada yanında bulunan eşi Ümran Ünal (32), çocukları Safiye Ünal (13) ve Cafer Can Ünal (4) kaza yerinde öldü. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.