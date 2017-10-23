Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın'da kestane işçilerini taşıyan otomobil kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 19.00 civarında kestane işçilerini taşıyan Durmuş Karatekin yönetimindeki otomobil Ovacık Yaylası'nda kontrolden çıktı. Otomobil daha sonra da 80 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

Feci kazada aracın sürücüsü Durmuş Kartekin ve araçtaki işçilerden Şennur Şan ile Şengül Özbay hayatını kaybetti. Araçta bulunan 10 yaşındaki Nergiz Göz ise yaralandı.

Yaralı Göz olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, küçük kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kaza #ölüm
Önceki Haber
Kızının evliliğine sinirlendi, canlı yayında intihar etti!
Sonraki Haber
Turizm cennetinde cinayet şoku!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.