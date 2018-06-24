Oy kullanmaya giderken kalp krizinden öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oyunu kullanmak için geldiği okulda aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki Zeynel Kodat, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi

Oy kullanmaya giderken kalp krizinden öldü
24 Haziran 2018 Pazar 16:44

Turgutlu'da yaşayan Zeynel Kodat, cumhurbaşkanlığı milletvekiliği seçimleri için bugün öğle saatlerinde oy kullanacağı Senem Aka Anadolu Lisesi'ne geldi. Oy kullanmak için okulun giriş kapısına yönelen Kodat, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kodat'a ilk müdahaleyi okulda oyunu kullanan bir doktor yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından Kodat'a müdahalede bulunulup, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodat, burada doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #oy kullanma #kalp krizi
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