Pamukkale, turist sayısında rekor kırdı

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale'yi 9 ayda ziyaret eden turist sayısı, 1 milyon 750 bine ulaşarak geçen yıla göre yüzde 40 arttı

Türkiye'nin en önemli ören yerlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'yi bu yıl ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 750 bine ulaşarak geçen yıla oranla yüzde 40 artış gösterdi.

"Beyaz Cennet" Pamukkale'yi yılın 9 ayında ziyaret eden turist sayısı, son 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

UNESCO'nun hem kültürel hem de doğal miras listesindeki Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale'de Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro ile antik çağda "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'un mezarı ve diğer tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

Şifalı suları ve tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'de en çok ziyaretçinin giriş yaptığı 2014 yılı rakamına bu yıl 9 ayda yaklaşıldı.

2014'te 1 milyon 875 bin turistin ziyaret ettiği Pamukkale'ye 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 974 bin 500, 2017'de 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı. Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 245 bin ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'ye, bu yılın 9 ayında ise 1 milyon 750 bin turist giriş yaptı.

"Denizli'ye gelen turist sayısı günden güne artıyor"

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanına sahip Pamukkale'nin, tabii ve tarihi güzelliği ile kentin ve Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Son yıllarda bir ziyaretçi patlaması yaşıyoruz" diyen Karahan, 2016 yılında yaşanan turizmdeki düşüşün hızlı bir şekilde toparlandığını, kentin 2 milyona yaklaşan ziyaretçisinin olduğunu kaydetti.

Denizli'de 19 antik kentin bulunduğunu, buraların da turizme açılması gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Karahan, valilik, üniversite, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile turizm anlamında ciddi gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Günden güne ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çeken Vali Karahan, şöyle konuştu:

"Yamaç paraşütü olsun, balonla Pamukkale üzerinde turlar olsun hepsi mümkün şu anda. Konaklama yönünden çok güzel imkanlarımız var. Aynı zamanda hem Pamukkale içinde bulunan antik havuzda hem Karahayıt bölgesinde şifalı termal suyumuz var. Başlatılan 'Termal iyi gelir' kampanyası ile bu bölgenin tanıtımında ciddi kayda değer gelişmeler gözlemliyoruz.

Pamukkale'ye gelen yabancı ziyaretçiler büyük ölçüde Antalya üzerinden günübirlik geliyor. Buna ilave birkaç antik kentin de tur kapsamına alınması, onların aynı zamanda günübirlik değil de konaklamalı gelmelerini sağlayacaktır. Bu, turizmde konaklama sayısını artıracağı için bizim de tercih ettiğimiz bir durum. Bu konuda mesafe kaydetmeye çalışıyoruz."

Hedef 2 milyon 200 bin turist

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de ülke turizmi için çok parlak bir yıl olan 2018'de Pamukkale'nin daha parlak bir yılı yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin geçen yıla göre ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 25 civarında artarken Pamukkale bölgesi yüzde 40 artışla ülke ortalamasının çok üstünde ziyaretçi ağırladı. Bundan sonraki dönemde de yılın kalan aylarında da ziyaretçi sayısının azalmadan devam edeceğini bekliyoruz. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi." diye konuştu.

Pamukkale'ye özellikle Rusya'dan gelenlerin çok arttığını, Uzakdoğu, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan gelenlerin ise ilk sıralarda yer aldığını anlatan Şen, "Güney Amerika ülkelerinden de çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Buradan gelen ziyaretçilerimiz özellikle inanç turizmi için de Pamukkale'ye geliyorlar ve burada Pamukkale Hierapolis'i ziyaret ettikten sonra Laodikya antik kentini de ziyaret ediyorlar." dedi.