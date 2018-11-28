Parçalanmış olarak bulunan 5 yavru köpeğin ölüm nedeni belli oldu

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında ölü bulunan 5 yavru köpeğin, zatürre ve açlıktan telef olduğu belirlendi. Köpeklerin cansız bedenlerinin diğer hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi

Parçalanmış olarak bulunan 5 yavru köpeğin ölüm nedeni belli oldu
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:12

Ulubey'de, sokak hayvanlarını beslemek için pazar günü öğle saatlerinde belediyenin hayvan barınağına gidenler, buraya 150 metre uzaklıktaki ormanlık alanda parçalanmış 5 yavru köpek buldu. Yavrulardan bazılarının başının yerinde olmadığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Telef olan yavru köpekler, incelenmek için Ulubey Tarım İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Ulubey Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ölmüş köpek yavruları ile ilgili Ulubey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince gerekli incelemenin yapıldığı, köpek yavrularının zatürre ve buna bağlı açlık sebebi ile öldüğü, öldükten sonra diğer hayvanlar tarafından parçalandığı kanaatine varıldığı yapılan nekropsi raporuyla tespit edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #yavru köpek ölüm
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