Pes artık! 3 yaşındaki çocuğuna içki ve sigara içirdi!

Aydın'da inşaat işçisi A.B., 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları 'Ağaç yaşken eğilir, canım pandam' ve 'şerefe' notlarıyla Facebook sayfasından paylaştı

Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırdı. Olaydan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri A.B.'nin adresini tespit edildiğini soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma sonunda çocuğun devlet korumasına alınabileceği belirtildi.



Daha önce de alkol ve sigara içirilirken görüntüleri internette paylaşılan bir çocuğun, İzmir'in Bergama İlçesi'nde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Annesi müzikholde çalışan çocuğa bakıcının baktığı, içki ve sigarayı da onun arkadaşının içirdiği öne sürülmüştü. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.





