Polis memuru emniyette beylik silahıyla intihara kalkıştı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki A.K., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla emniyette intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan A.K., hastanede tedaviye alındı

Olay, bugün saat 11.45 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli evli ve 2 çocuk babası A.K., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Beylik tabancasıyla başına ateş eden A.K., ağır yaralandı. Silah sesini duyan mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ağır yaralı A.K.'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



YAŞAMINI YİTİRDİ



Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak, tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



İLK İNCELEME; İNTİHAR DEĞİL KAZA



Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başknı MHP'li Turgay Şirin de olay sonrası hastaneye geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esen Demir'den bilgi aldı. İntihar ettiği sanılan Koçak'ın yapılan ilk incelemeye göre silahının kazayla ateş alması sonucu başından vurulduğunun belirlendiği kaydedildi. Araştırmaların sürdüğü bildirildi.







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