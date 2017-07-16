Prof.Dr. Temiz, motosikletin çarptığı yaralıya müdahale etti

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan 36 yaşındaki Nuri Vural'a ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen Prof.Dr. Cüneyt Temiz yaptı. Yaralanan Vural, daha sonra hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı

Dün saat 23.30 sıralarında, 38 yaşındaki Ali Mertler yönetimindeki 45 AL 610 motosiklet, 1'inci Anafartalar Mahallesi, Doğu Caddesi, Beyazfil Binası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Nuri Vural'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp, başını yere çarpan Vural, yaralandı. Alnı kanayan Vural'a ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Cüneyt Temiz yaptı. Prof.Dr. Temiz, yaptığı kritik müdahale ile Vural'ın kapanan bilincinin açılmasını sağladı. Vural, buradaki ilk müdahale ardından ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Vural'ın sağlık durumun durumu ciddiyetini koruduğu açıklandıB Polis, kaza ardından motosiklet sürücüsü Mertler'i gözaltına aldı.

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